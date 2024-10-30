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جمال الغندور: مدافع الأهلي كان يستحق الطرد أمام العين

03:15 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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كتب- محمد خيري:

علق جمال الغندور الخبير التحكيمي على ركلة جزاء الأهلي أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وحقق الأهلي الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد،خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "ركلة جزاء الأهلي أمام العين صحيحة ومدافع الفريق الإماراتي يستحق الطرد في تلك اللقطة ولا أعلم لماذا لم يستدعيه الفار".

وأضاف: "وسام أبو علي يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، حيث دفع لاعب العين وسام بدون كرة، وحسين الشحات يستحق أيضًا ركلة جزاء أمام العين، حيث تدخل مدافع الفريق الإماراتي على قدم الشحات بدون كرة".

وأتم تصريحاته: "ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، أستحق الطرد أمام العين الإماراتي في لقطة التدخل على سفيان رحيمي".

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الأهلي أخبار الأهلي جمال الغندور العين الإماراتي
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