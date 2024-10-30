جلسة سليمان وفقرة خاصة للتسديد.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها بعد غد الجمعة باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم، وحرص جوميز على منح اللاعبين بعض التعليمات قبل مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واطمأن على استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، وتناقش معه بشأن بعض الأمور الخاصة باحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

كما أدى السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق الأبيض لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

كما خصص جوميز فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد الركلات الحرة في نهاية مران اليوم وقام جميع لاعبي الفريق بسداد ركلات حرة على المرمى تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني لزيادة دقة التسديد لدى اللاعبين.

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