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أول صورة لثلاثي الزمالك في مطار أبو ظبي بعد العفو عنهم

01:08 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ثلاثي الزمالك
  • عرض 4 صورة
    ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبدالواحد السيد
  • عرض 4 صورة
    آخر تطورات موقف ثلاثي الزمالك في الإمارات
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كتب- محمد خيري:

يستعد ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي للعودة إلى القاهرة بعد العفو عنهم من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وينشر موقع مصراوي، أول صورة للثلاثي، أثناء التواجد في مطار أبو ظبي، رفقة حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن المتابعة الجارية لوصول ثلاثي الزمالك مع السلطات الإماراتية.

وأوضح محمد الشاذلي وفقا للمركز الإعلامي للوزارة، أن الحكومة المصرية نجحت بالتواصل والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من فخامة رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تصل الطائرة التى تقل ثلاثي الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء بمطار القاهرة الدولي.

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