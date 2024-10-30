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بعد العفو عنهم.. موعد وصول ثلاثي الزمالك إلى مطار القاهرة

12:49 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبدالواحد السيد
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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    نص مادتين في القانون الإماراتي قد يفيدا ثلاثي الزمالك (3)
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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كتب- محمد خيري:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن المتابعة الجارية لوصول ثلاثي الزمالك مع السلطات الإماراتية.

وأوضح محمد الشاذلي وفقا للمركز الإعلامي للوزارة، أن الحكومة المصرية نجحت بالتواصل والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من فخامة رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تصل الطائرة التى تقل ثلاثي الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء بمطار القاهرة الدولي.

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الزمالك أخبار الزمالك ثلاثي الزمالك العفو عن ثلاثي الزمالك
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