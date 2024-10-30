"تصريحات مثيرة وإشادة بالجماهير".. ماذا قالت الصحف الإماراتية عن فوز الأهلي على العين؟

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كتبت-هند عواد:

علقت الصحف الإماراتية، على تتويج الأول بأول بطولة عالمية وحصد لقب كأس القارات الثلاث، آسيا، أفريقيا وأوقيانوسيا، بالفوز على العين بنتيجة 3-0.

وتناولت صحيفة "الإمارات اليوم"، فوز الأهلي على العين، وكتبت: "العين يودّع كأس القارات بخسارة أمام الأهلي المصري"، ووصفت جماهير الأهلي بـ"حضور جماهيري كبير".

ووصفت الصحيفة، تصريحات كريسبو مدرب العين بـ"المثيرة"، بشأن صعوبة اللعب ضد هذا الكم من الجماهير الكبيرة.

فيما أشادت صحيفة "البيان"، بجماهير الأهلي ووصفتها بـ"حشد جماهيري كبير"، وقالت إن الهدف الأول للأهلي جاء عن طريق خطأ كارثي من لاعبه يحيى نادر.

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