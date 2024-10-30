مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

ياسر إبراهيم: "مررنا بفترة صعبة بعد خسارة السوبر الأفريقي ونضحك على هذه التصريحات"

12:22 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ياسر إبراهيم في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات وياسر إبراهيم في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    ياسر إبراهيم من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 9 صورة
    ياسر إبراهيم 1من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 9 صورة
    الخطيب وياسر إبراهيم
  • عرض 9 صورة
    ياسر إبراهيم
  • عرض 9 صورة
    ياسر إبراهيم وأفشة وإمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    ياسر إبراهيم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، عن تصريحات أندية آسيا قبل اللعب ضد الفريق، مشيرا إلى أنه يسعد بها.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الأهلي مر بفترة صعبة بعد خسارة السوبر الإفريقي ولكن استطعنا العودة كلاعبين وتحقيق الفوز ببطولتين".

وأضاف: "دائما ما نستمع لتصريحات أندية آسيا قبل أن تلعب ضد الأهلي أنها ستفوز بثلاثة وأربعة أهداف، ودائما ما "نضحك" على هذه التصريحات وفي النهاية نرد عليهم في الملعب بالانتصار".

وأتم تصريحاته: "درسنا العين جيدا سواء نقاط القوة والضعف واستطعنا الحد من خطورة الفريق الإماراتي وكذلك نجحنا في استغلال نقاط ضعفه في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز ".

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، وسجل عاشور الهدف الثاني، ويلتقي الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

اقرأ أيضًا:

صاروخية إمام عاشور تُزيد من جراح العين الإماراتي (فيديو)

النادي الأهلي الأهلي فريق الأهلي ياسر إبراهيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تصريحات مثيرة وإشادة بالجماهير".. ماذا قالت الصحف الإماراتية عن فوز الأهلي على العين؟

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)