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خروج ثلاثي الزمالك من قسم الشرطة في أبوظبي

11:57 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

ثلاثي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

غادر ثلاثي نادي الزمالك منذ قليل، قسم الشرطة في أبو ظبي، تمهيدا للعودة إلى القاهرة خلال ساعات.

وقررت السلطات الإماراتية، العفو عن ثلاثي الزمالك، عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وإعادتهم إلى القاهرة.

ومن جانبه وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الشكر للسلطات الإماراتية، بعد العفو عن الثلاثي في بيان رسمي قائلا، أنه تلقى بكل التقدير والإجلال الأمر السامي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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