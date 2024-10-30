"بيبو وافق".. مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد لقب نصف العالم

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، صرف مكافآت خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الفوز على العين الإماراتي والتأهل لنصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزا كبيرا، على حساب العين الإماراتي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، وحصد لقب نصف العالم.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محمد رمضان المدير الرياضي تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي في هذا الأمر، وحصل على موافقة مبدئية بالتمرير من مجلس الإدارة حول مكافآت خاصة للاعبين بخلاف ما تنص عليه لائحة الفريق".

وأضاف: "طلب محمد رمضان يأتي كنوع من التعويض للاعبين والجهاز الفني بعد أن تم توقيع عقوبة لخسارة السوبر الأفريقي بجانب حصدهم لقبين متتاليين واداء قوي ومميز في الفترة الأخيرة".

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