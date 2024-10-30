"الزمالك كبير أفريقيا والعرب".. الغندور يهنئ الأهلي بالفوز على العين الإماراتي

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب- محمد خيري:

هنأ الإعلامي خالد الغندور فريق الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

قال الغندور في برنامجه عبر قناة المحور: "مع كل الاحترام والحب للأندية العربية الشقيقة ولجهودهم في تطوير كرة القدم عن طريق شراء أشهر المحترفين وأغلى المدربين فهل ده فعليا وعلى الأرض الواقع ويخلي زعامة الكرة العربية للهلال السعودي أو للنصر السعودي أو اتحاد جدة والعين".

وأضاف :"بكرر كل الاحترام للأندية العربية الشقيقة لكن زي ما قال شاعرنا المصري الراحل أمل دنقل: هي أشياءٌ .. لا تُشترَى..التاريخ مش محترف والانتماء مش محترف".

وأكمل: "الأهلي والزمالك طعم تاني وروح تانية شعبية تانية وحالة تانية غير قابلة للاستنساخ وهنروح بعيد ليه الأهلي .. كبير أفريقيا والعرب هزم الهلال السعودي بترسانة محترفيه في كأس العالم للأندية 4\0".

وواصل: "وفاز على اتحاد جدة بقيادة بنزيمة في السعودية 3\1 والزمالك كبير أفريقيا والعرب فاز على الهلال السعودي في السعودية 2\1 وفاز بفريق احتياطي وناشئين على الأهلي السعودية 3\0 والنصر السعودي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو اتعادل مع الزمالك 1\1 بطلوع الروح في آخر خمس دقايق ده معناه إيه".

وأتم تصريحاته: "معناه إن التاريخ والانتماء والجمهور.. تأثيرهم أعمق بكتير في الملعب من أي قوى مالية عارفين أنا بفكر في إيه فيه حاجات فعلا مش ممكن الإمكانات المادية تعوضها هي حاجات واحدة مش بتتكرر، والأهلي والزمالك في الكرة العربية والأفريقية زيهم زي أم كلثوم وسيد درويش وعبد الوهاب، مهما تحاول وتخطط وتصرف مش ممكن تنتج أم كلثوم تانى وتالت مرة".