"100 بطولة وأنا إنسان بارد".. تصريحات نارية من إمام عاشور بعد الفوز على العين

كتبت-هند عواد:

تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن الفوز على العين الإماراتي بطل آسيا في كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال"، مشيرا إلى أن البطولة إذا ضاعت سيأتي 100 بدلا منها.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أغلقنا صفحة السوبر المصري وحضرنا بشكل جيد لمباراة العين، ولا يزال مشواري طويل مع الأهلي، وكل يوم أتعلم شيء جديد، وهنا نلعب للفوز على البطولات فقط".

وأضاف: "جمهور الأهلي عظيم ومهما تحدثت عنه لن أعطيه حقه، وصنع حالة رعب في الملعب اليوم من قوة التشجيع، وفي الأهلي إذا ضاعت بطولة سيأتي بدلا 100 بطولة بدلا منها، ونحلم أن يكون النادي بطل العالم".

وواصل: "كهربا لاعب كبير ولا يوجد لاعب لا يخطئ، ووجوده معنا أعطى الفريق دفعة قوية، أنا إنسان بارد.. لا أركز مع مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات أو أي شيء، أركز فقط في الملعب والتدريبات وعملي مع النادي الأهلي لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأتم تصريحاته: "حصلت على 6 بطولات في سنة و3 شهور مع الأهلي، وهذا لأن النادي هنا يلعب فقط من أجل الفوز بكل الألقاب".

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، وسجل عاشور الهدف الثاني، ويلتقي الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

اقرأ أيضًا:

صاروخية إمام عاشور تُزيد من جراح العين الإماراتي (فيديو)