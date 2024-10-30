موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقناة الناقلة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة برايتون، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، ويدخل الريدز اللقاء بعد التعادل مع أرسنال في المباراة السابقة بالدوري.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

يواجه ليفربول نظيره برايتون، في العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول وبرايتون التي تحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على ملعب فالمر.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

تنقل مباراة ليفربول وبرايتون، في كأس الرابطة الإنجليزية، على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

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