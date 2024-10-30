مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقناة الناقلة

01:29 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وأوباميانج
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ضد تشيلسي (4)
  • عرض 8 صورة
    احتفال فان دايك مع لاعبي ليفربول (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة برايتون، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، ويدخل الريدز اللقاء بعد التعادل مع أرسنال في المباراة السابقة بالدوري.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

يواجه ليفربول نظيره برايتون، في العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول وبرايتون التي تحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على ملعب فالمر.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

تنقل مباراة ليفربول وبرايتون، في كأس الرابطة الإنجليزية، على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

اقرأ أيضًا:

بـ "4 صور ورسالة".. عصام الحضري يحتل بعيد ميلاد زوجته

الشناوي: تعاهدنا في الأهلي على الفوز.. وفرضنا سيطرتنا على العين

محمد صلاح ليفربول موعد مباراة ليفربول وبرايتون القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو