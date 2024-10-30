"ظهور جديد لمرموش ومحمد صلاح".. موعد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تُقام اليوم العديد من المباريات الهامة نستعرضها خلال السطور التالية:
الدوري المصري
05:00 ـ حرس الحدود vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
08:00 ـ طلائع الجيش vs المصري ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1
كأس كاراباو
10:30 ـ برايتون vs ليفربول (محمد صلاح) - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.
22:45 ـ مانشستر يونايتد vs ليستر سيتي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD.
10:45 ـ أستون فيلا vs كريستال بالاس
10:45 ـ بريستون نورث vs أرسنال - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.
10:45 ـ نيوكاسل vs تشيلسي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.
11:15 ـ توتنهام vs مانشستر سيتي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
الدوري الإيطالي
08:30 ـ إمبولي vs إنتر ميلان
08:30 ـ فينيزيا vs أودينيزي
10:45 ـ أتالانتا vs مونزا
10:45 ـ يوفنتوس vs بارما
كأس ألمانيا
08:00 ـ آينتراخت فرانكفورت (عمر مرموش) vs مونشنجلادباخ
10:45 ـ ماينز vs بايرن ميونخ
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