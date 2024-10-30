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"ظهور جديد لمرموش ومحمد صلاح".. موعد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

01:27 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

عمر مرموش

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُقام اليوم العديد من المباريات الهامة نستعرضها خلال السطور التالية:

الدوري المصري

05:00 ـ حرس الحدود vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

08:00 ـ طلائع الجيش vs المصري ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

كأس كاراباو

10:30 ـ برايتون vs ليفربول (محمد صلاح) - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.

22:45 ـ مانشستر يونايتد vs ليستر سيتي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD.

10:45 ـ أستون فيلا vs كريستال بالاس

10:45 ـ بريستون نورث vs أرسنال - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.

10:45 ـ نيوكاسل vs تشيلسي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

11:15 ـ توتنهام vs مانشستر سيتي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

الدوري الإيطالي

08:30 ـ إمبولي vs إنتر ميلان

08:30 ـ فينيزيا vs أودينيزي

10:45 ـ أتالانتا vs مونزا

10:45 ـ يوفنتوس vs بارما

كأس ألمانيا

08:00 ـ آينتراخت فرانكفورت (عمر مرموش) vs مونشنجلادباخ

10:45 ـ ماينز vs بايرن ميونخ

مواعيد مباريات اليوم
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