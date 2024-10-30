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بـ "4 صور ورسالة".. عصام الحضري يحتل بعيد ميلاد زوجته

01:02 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتفل حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري بعيد ميلاد زوجته صابرين ببعض اللحظات التي جمعتهما سويًا.

ونشر الحضري 4 صور عبر حسابه بمنصة انستجرام، اليوم الأربعاء، مُذيلًا إياها بتعليق: "حبيبتي و رفيقة مشواري كله ام ياسين الغالية كل سنة و أنتي طيبة ومنورة حياتنا و كل العمر وأنتي سانداني و في ضهري يا أحلى حاجة في حياتنا كلنا العمر الحلو كله ليكي يا حبيبتي يا رب ".

ورُزق الحضري من هذه الزيجة بأربعة بنات وهن: شاهندة، شدوي، شاهيناز وشايان وابنه ياسين.

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عصام الحضري زوجة عصام الحضري
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