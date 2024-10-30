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"اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله".. أكرم توفيق يوجه رسالة قوية لمنتقدي زيجته الثانية

12:54 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    زوجة أكرم توفيق
  • عرض 22 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 22 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 22 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 22 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 22 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
  • عرض 22 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 22 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (2)
  • عرض 22 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (3)
  • عرض 22 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (4)
  • عرض 22 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (5)
  • عرض 22 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (6)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (7)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (9)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (8)
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    زوجة أكرم توفيق الأولى مع ابنها توفيق
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    أكرم توفيق وزوجتيه
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    أكرم توفيق وزوجته الأولى (1)
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    أكرم توفيق وزوجته الأولى (2)
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    أكرم توفيق وزوجته الأولى (3)
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    زوجة أكرم توفيق من إحدى مباريات الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر لاعب الأهلي، أكرم توفيق، ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب زيجته الثانية ورد الأمر بمستواه مع الفريق.

وقال أكرم توفيق، في تصريحات لبرنامج رقم 10 صباح اليوم الأربعاء: "لسنا ملائكة ولا أحد وصي على أحد، الرزق والسعادة مكتوبة وكلها بأيد الله والأمور الشخصية التي حدثت معي في الفترة الماضية لم تهز لي شعرة".

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته في هذا السياق بقوله:"ياريت كل واحد يركز في حياته رسالتي ليهم ربنا قال اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله".

وكان اللاعب صاحب الـ 26 عامًا قد أعلن في سبتمبر الماضي زيجته للمرة الثانية.

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زوجة أكرم توفيق أكرم توفيق الأهلي
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