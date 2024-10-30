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"جوميز حسمها".. الزمالك يلجأ لخطة جديدة للتخلص من سامسون

02:28 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    البنيني سامسون لاعب الزمالك
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    سامسون
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    سامسون
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    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
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    سامسون
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    سامسون - الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يواصل نادي الزمالك سعيه، للتخلص من البنيني سامسون، لاعب الفريق الأول، خلال الفترة الحالية، وفسخ عقده بالتراضي.

ويتبقى لسامسون، موسم آخر في عقده مع نادي الزمالك، ويرفض الرحيل بشكل ودي، من أجل الحصول على باقي مستحقاته.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يسعى جاهدا للتخلص من سامسون، في ظل خروجه من حسابات البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق بسبب مستواه السيء، مرورا بالراتب الكبير الذي يحصل عليه.

وأضاف المصدر، أن المدرب طالب بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، ولابد من رحيل لاعب أجنبي من أجل قيده، لذلك يتم حاليا العمل على رحيل سامسون بشتى الطرق.

وأتم المصدر، أن المجلس عرض على اللاعب جدولة باقي مستحقات عقده على دفعات، وينتظر عقد جلسة جديدة بين وكيله وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، خلال ساعات لحسم الأمور.

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