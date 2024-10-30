هل يعود إيجاريا للزمالك؟ التفاصيل كاملة

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب- محمد خيري:

اقترب الإنجليزي أوفي إيجاريا، من العودة مرة أخرى لحسابات فريق الزمالك، لضمه خلال الفترة الحالية.

ويعد إيجاريا لاعب فري في الوقت الحالي، بلا نادي، ويحق له الانتقال لأي فريق دون النظر لفترة قيد معينة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جوميز طالب مسئولي الزمالك، بحاجته لجهود اللاعب الإنجليزي، وبضرورة التعاقد معه.

وأوضح المصدر، أن المدرب البرتغالي، يرى أن هناك أزمة في مركز الجناح الأبيض، خاصة في ظل غياب مصطفى شلبي الذي تم الحكم بحبسه لمدة شهر في الإمارات، ولابد من تواجد لاعب بديل.

وأضاف المصدر، أن جوميز أخطر أحد أعضاء مجلس الزمالك، برغبته في تواجد إيجاريا، وتم التواصل معه بالفعل، واللاعب أبدى الموافقة على اللعب للأبيض.

وتابع المصدر، ان المجلس يسعى جاهدا في الوقت الحالي، لفسخ عقد البنيني سامسون بشكل ودي، من أجل تفريغ مكان لقيد لاعب أجنبي جديد، وربما يكون إيجاريا.

جدير بالذكر، أن إيجاريا حضر إلى القاهرة، مع بداية شهر أكتوبر الحالي، وخضع للاختبار في الزمالك، وشارك في مباراة ودية أمام بتروجت، ولكنه رفض الاستمرار لفترة أطول تحت الاختبار ورحل إلى بلاده.

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