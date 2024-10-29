"على أنغام أنا الأهلى".. زوجة السولية تحتفل بفوز الأحمر على العين

كتبت - نهى خورشيد

احتفلت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفوز الأحمر على العين في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ونشرت هدير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"؛ ستوري من بوستر الحساب الرسمي للنادي على أنغام أغنية أنا الأهلي لأمير عيد:"توب".

والجديد بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا على العين بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، فى ربع نهائي البطولة.