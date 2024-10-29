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"على طريقة السنوار".. وسام أبو علي يثير تفاعلًا بطريقة احتفاله بإحراز هدف للأهلي أمام العين

10:55 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال وسام أبو علي
  • عرض 5 صورة
    احتفال وسام أبو علي
  • عرض 5 صورة
    احتفال وسام أبو علي
  • عرض 5 صورة
    احتفال وسام أبو علي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لاقت صورة احتفال المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي بالهدف الذي سجله بمرمى العين الإماراتي رواجاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسام أبو علي قصّ التسجيل بمباراة العين بهدف بعد مرور 32 من عمر اللقاء مستغلاً خطأ لاعب العين.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفال وسام أبو علي بالهدف بالصورة الأيقونية لرئيس مكتب حركة حماس يحيى السنوار وهو يجلس على مقعد.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة على نظيره العين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بكأس الإنتر كونتيننتال.

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