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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على العين الإماراتي

10:10 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الأهلي والعين

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبداية مشواره في بطولة الدوري المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن كأس إنتر كونتيننتال.

ويدخل الأهلي الموسم الجديد من الدوري المصري 2024-2025، بدفعة قوية، بعد الفوز بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يستضيف الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل 2 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري موسم 2024-2025، على قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

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