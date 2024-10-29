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"عودة اللاعبين خلال ساعات".. وزارة الرياضة تُعلن انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

08:31 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، إن التنسيق والتواصل بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية بخصوص أزمة ثلاثي الزمالك قد تم بنجاح.

وأشار الشاذلي، خلال بيان صحفي رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الرياضة أن ذلك يأتي فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازاً على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت في وقت سابق من اليوم حبس ثلاثي الزمالك، لمدة شهر وتوقيع غرامة عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي.


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