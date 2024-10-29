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علي زعزع يكشف "لمصراوي" سبب نجاح فريق مودرن سبورت

04:48 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

لاعب نادي مودرن سبورت

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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب نادي مودرن سبورت، علي زعزع، عن طموح نادي مودرن سبورت خلال الفترة المقبلة، وسبب نجاح الفريق.

وقال زعزع "لمصراوي": "عندنا تحدي جديد الموسم ده، بعد ما كان ناقص لنا نقطة ونبقى في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وتمنى لاعب نادي الجونة السابق: "إن شاء الله نرجع تاني ونعمل موسم كويس".

وأتم: "كابتن طلعت دايما بيأكد علينا ندافع قبل ما نهاجم، وعنده الكل في الملعب لازم يقدم اقصى مجهود و100%، وده اللي منجح الفريق".

يُذكر أن علي زعزع انضم إلى مودرن سبورت في موسم 2022/23 قادما من الجونة.

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علي زعزع مودرن سبورت
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