جنش "لمصراوي": مباريات الدوري الجديد هتكون صعبه جدا ومفيش تعويض
كتب - محمد القرش:
كشف حارس نادي مودرن سبورت، محمود عبد الرحيم جنش، رأيه في شكل الدوري الجديد لموسم 2024/25.
وقال جنش "لمصراوي": "مركزين جدا الفترة الحالية وعندنا طموح نرجع نلعب في البطولات الإفريقية تاني، وده هيتطلب مننا مجهود كبير واحنا قدها".
وأضاف: "الموسم الجديد للدوري صعب جدا، الماتش اللي هيتلعب لازم تجمع منه نقط عشان مفيش تعويض، بالنسبالي هتبقى ماتشات كؤوس".
واختتم حارس الزمالك السابق: "نتمنى إن شاء الله اننا نبدأ الدوري بشكل كويس عشان ده هيفرق معانا في شكل استثنائي للدوري".
الجدير بالذكر أن جنش انضم إلى نادي مودرن سبورت في موسم 2022/23 قاما من الزمالك، في صفقة بلغت قيمتها 114 ألف يورو.
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