بعد حكم الحبس.. مرتضى يفتح النار على إدارة الزمالك ويناشد السيسي التدخل وإقالتها

كتب- محمد القرش:

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، النار على مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الحكم على ثلاثي الزمالك في الإمارات بالحبس. وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وإقالة مجلس الزمالك.

كانت محكمة أبو ظبي، حكمت اليوم الثلاثاء، بحبس ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لمدة شهر مع غرامة مالية 200 ألف درهم.

وكتب مرتضى منصور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا تعليق علي أحكام القضاء هكذا تعلمنا .. ولكن ألا تستحي لجنة العـار (على حد وصفه) وتقدم استقالتها بعد فضائحها المتكررة على مدار عام وإهدارها 30 بطولة ومعهم كبرياء نادي عظيم، مع إهدار أكثر من مليار جنيه مع عدة عقوبات وقعت على النادي من جميع المنظمات الرياضية المحلية والأفريقية والدولية نتيجة ارتكابهم جميع أنواع الجرائم معتقدين أنهم يتمتعون بحصانة وهم محميين وفوق القانون".

أضاف: "إنهم هم الذين صنعوا الأزمة الأخيرة وأهدروا كرامة مصر وأساءوا الى وطن، قبل نادي الزمالك، وبدلا من أن يتقوا الله في ناديهم وسمعة وطنهم تصرفوا بعجرفة وأهانوا وهددوا البلد التي أكرمت ضيافتهم...".

وتساءل مرتضى: "أين المحاسبة والعقاب من الوزير المسؤول؟ ومن أي خزينة ستدفع الـ600 ألف درهم غرامة الحكم والـ600 ألف السابق دفعها....".

وقال "كيف تطلبون التزام اللاعبين وانضباطهم ولقد شاهدوا من شهر تقريبا مدير الكرة (...) يشتبك مع اثنين من لجنة العار والثلاثة يهينوا بعضهم أمام أعين اللاعبين"، وفق تصريحاته. واستنكر تراجع الإدارة عن قرار عزل مدير الكرة بعد تدخلات خارجية ورفع راتبه.

واتهم مرتضى منصور الإدارة الحالية للزمالك بتبادل ضرب بعضهم البعض بالأحذية والطفايات أمام أعين اللاعبين ومحاصرة بعضهم النادي من الداخل والخارج.

وأضاف: "أخيرا كفى تمثيلا ودغدغة مشاعر الجماهير فتوح الكابتن الحقيقي للزمالك كان محبوسا بقسم العلمين على بعد أمتار من حيث إقامة لبيب ...(ومرافقيه).. الذين كانوا يستمتعون في مارينا بالساحل الشمالي ولم يفكروا أن يعبروا الشارع في الناحية الأخرى لزيارته في محبسه والاطمئنان عليه".

واختتم مرتضى تصريحاته قائلا: "سيادة الرئيس أخاطب سيادتك أنا أعلم أنك لن توافق على تصرفات هذا المسؤول الذي قام بتعيين هذه اللجنة ويظللها بحمايته، الرجاء من سيادتك إنقاذ مؤسسة رياضية واجتماعية كبرى من الانهيار والدمار الشامل على يد هذه اللجنة التي لم ينتخبها أحد".

يذكر أن مجلس لبيب هو مجلس منتخب من الجمعية العمومية لنادي الزمالك. ولا تجيز اللوائح الرياضية تدخل الحكومة في عمل الأندية.

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