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الترجي التونسي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الاتفاق مع فايلر

03:57 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

السويسري لوسيان فايلر مدرب الأهلي الأسبق

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كتبت-هند عواد:

كشف وليد قرفالة المتحدث الرسمي باسم نادي الترجي التونسي، حقيقة الاتفاق مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق، لتدريب الفريق خلفا للبرتغالي ميجيل كاردوزو.

وقال وليد قرفالة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لم نتفاوض مع السويسري فايلر لتدريب الترجي، ولم يحسم ملف المدير الفني حتى الآن".

وأعلن الترجي التونسي رحيل ميجيل كاردوزو، الأسبوع الماضي، بعد تعادلين في الموسم الجديد من الدوري التونسي، ويشارك الفريق في دوري أبطال أفريقيا، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من، بيراميدز، ساجرادا الأنجولى ودجوليبا المالي.

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وليد قرفالة نادي الترجي التونسي لوسيان فايلر ميجيل كاردوزو الأهلي
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