"عدم القدره على السيطره".. إبراهيم نور الدين يعلن استقالته من لجنة التحكيم

كتب- محمد خيري:

أعلن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، استقالته من منصبه، مديرا فنيا للجنة الحكام الرئيسية.

وكتب إبراهيم نور الدين في تصريحات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بالاعتذار بشكل رسمي عن استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا النجاح والتوفيق لأي مسؤول يأتي في الفترة المقبلة ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام".

أضاف: "ويشهد الله.. أن الفترة الماضية بذلت قصارى جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم من خلال خبراتي الفنية التي اكتسبتها سواء على المستوى الدولي أو المحلي والخبرات الإدارية من خلال عملي الوظيفي".

أكمل: "وبالرغم من أن فترة تواجدي في مهام عملي لم تتخطى أربعة شهور، إلا أنني استطاعت خلالها تحقيق إنجاز ولو بسيط في نظر البعض، ساهم بشكل أو بآخر في تطوير الأداء التحكيمي الأمر الذي ألقى بظلاله في المباريات الأخيرة وكان أمام الجميع سواء في بطولة كأس مصر أو السوبر المحلي".

أوضح: "وكنت أسير على قدم وساق نحو المسار الصحيح فيما يخص المنظومة التحكيمية، وساهمت في عمل محاضرات للمنتخبات المصرية بمختلف أعمارها، وكذلك أندية الدوري الممتاز ودوري المحترفين، سواء في القاهرة أو المحافظات المختلفة".

وتابع: "وكان هدفي في المقام الأول هو الصالح العام ليس إلا، وأن يكون التحكيم المصري مثالا يحتذى به في الدول المختلفة، وعملت على ذلك من خلال رفع الأعباء النفسية وتقريب وجهات النظر مع السادة الإعلاميين واستعادة هيبة التحكيم المصري وعودته لمكانته الطبيعية، وكذلك عودة ثقة مسؤولي الأندية الموقرين في التحكيم المصري المدين لهم بالفضل في حسن التعاون ودعمهم قبل وبعد المباريات".

وأردف: "أود أن أوضح أني رفضت الحصول على أي مقابل مادي في الفترة السابقة كنوع من رد الجميل لمنظومة التحكيم المصري ، وأن يكون الأمر تطوعًا فقط حتى لا يعتقد البعض أن المجهود المضاعف المبذول هدف السعي خلف البدلات أو أي استفادة مادية".

وتابع: "وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالكامل على إتاحة الفرصة لي ومنحي السلطات اللازمة للقيام بعملي على أكمل وجه، وكذلك السيد المحترم وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري الذي قدم كل الدعم والتعاون لإنجاح المنظومة التحكيمية".

وشدد: "ويجب التنويه، بأن استقالتي جاءت بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام ووضع أحد زملائي في موقف محرج أمام الرأي العام بعد إعلانه باتخاذه موقف في حالة عدم الإعلان عن التشكيل بشكل رسمي مما يقلل من شأننا جميعا أمام الحكام وعدم القدره على السيطره عليهم أو مواجهتهم مستقبلا".

أوضح: "وعلى الرغم أنه يتبقى أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز ورفض السادة المسؤولين الاستعانة ببعض المتخصصين لإدارة ملف تقنية الفيديو، بدلا من بعض الأشخاص المتجاوزين حدود عملهم وتخطيهم التدرج الوظيفي وتواصلهم مع مجلس الإدارة و إمدادهم بمعلومات خاطئة تسببت في زعزعة الثقة بينهم وبين لجنة الحكام مما دعاهم بالتواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر للتأكد من المعلومات المتضاربة، الأمر الذي كنت لا أسموه من سيادتهم لوضع اللوائح في الشأن المثار آنذاك".

وأتم: "ومن وضع مسؤليتي، أرفض التعامل مع منظومة التحكيم المصري بهذه الطريقة الغير لائقة لاننا ليس ساعيين على مناصب أو مصالح شخصية وعملنا نقوم به كواجب وطني، لذلك قررت تقديم استقالتي لإرساء مبدأ الاحترام والتقدير لمنظومة التحكيم المصري ورموزه من جميع عناصر اللعبة وعدم رضايا لإهانة رموزه باعتباره جزء لا يتجزأ من إخراج المسابقة على النحو الذي يريده الجمهور المصري العظيم، أتمنى أن يتم التعامل مع لجنة الحكام المصرية بعين الاعتبار مثلما كان يحدث مع أي خبير أجنبي يتولى المهمة".

وأنهى حديثه: "وأرفض تماما تصريحات أحد المسؤولين بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي مفادها، استقدام خبير أجنبي لرئاسة التحكيم المصري وإعلاني عدم التعاون معه في أي منصب وأن اكتفي بتقديم النصائح والمساندة لزملائي الحكام العاملين لأنه واجب وفرض".

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