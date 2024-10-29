حيثيات الحكم بحبس ثلاثي الزمالك بالإمارات: دليلا ثبوت و3 اتهامات

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت محكمة أبوظبي الجزائية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين من لاعبي نادي الزمالك المصري، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وأخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية.

ووفقا لقانون الأحكام، في دولة الإمارات، يتوجب أن يتقدم الطاعن بطعنه بالاستئناف خلال 15 يوماً تبدأ على النحو التالي: في حالة الحكم الحضوري من تاريخ النطق بالحكم، وفي حالة الحكم الغيابي وتقديم اعتراض من قبل المحكوم عليه في الجنح والمخالفات، تبدأ من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. وفي الأحكام المعتبرة حضورية، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في غيبته، أما موعد الاستئناف بالنسبة للنائب العام، فتتم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.

وقد حددت المادة 230 من القانون الجنائي الإماراتي، من له الحق في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الجرائم الجزائية، حيث حصرتها بالمتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحقوق المدنية. وبذلك يحق لثلاثي نادي الزمالك تقديم طعن على الحكم.

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