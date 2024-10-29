مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"تحسبا للظروف".. الغندور يكشف مفاجأة كولر لمواجهة العين

01:41 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 9 صورة
    محمود كهربا ومارسيل كولر
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 9 صورة
    كولر والشناوي
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن ثلاثي دفاع الأهلي أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، شاركوا في مران الفريق الجماعي أمس استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال.

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإنتركونتيننتال

وقال "الغندور" خلال تقديمه برنامجه على قناة المحور :"الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أكد للجهاز الفني على جاهزية الثلاثي للدفع بهم في مباراة الغد حسب الرؤية الفنية".

وأكمل :" مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، جهز مفاجأة حيث أشرك عمرو السولية في مركز المدافع في المران الأمس لبعض الوقت تحسبًا لأي شئ يحدث لأي لاعب من خط الدفاع".

وأتم تصريحاته: "ياسر إبراهيم ورامي ربيعة يعانون من إجهاد عام بعد مباراتي الأهلي في السوبر المصري وحصلوا على مسكنات بسبب ضغط المباريات وأشرف داري كان يعاني من إصابة في الكاحل".

اقرأ أيضا:

بطولة إنتركونتيننتال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

الأهلي كولر أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ميدو: ما حدث مع محمد صلاح فضيحة حقيقية

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو