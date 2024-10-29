شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك.. وقرار من جوميز بشأنه

كتب- محمد خيري:

عاد محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لتدريبات الأبيض، بعد الحصول على راحة أمس، بإذن من الجهاز الفني، لمروره بحالة نفسية سيئة بعد خسارة كأس السوبر المصري.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز، الجهاز الفني للفريق، وضع برنامجاً تدريبياً للاعب خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "شيكابالا" تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الفني قبل المشاركة في الفقرات البدنية والفنية مع الفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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