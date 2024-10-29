مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

مالك وادي دجلة يسخر من واصفي حكم حبس ثلاثي الزمالك بـ"المؤامرة": لك حق!

11:44 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبدالواحد السيد
  • عرض 11 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك 3
  • عرض 11 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    آخر تطورات موقف ثلاثي الزمالك في الإمارات
  • عرض 11 صورة
    تهم ثلاثي الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على حكم حبس ثلاثي الزمالك، في الإمارات، بتهمة التعدي على منظمي مباراة بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للذين يعتقدون أن في حبس ثلاثي الزمالك شهراً في الإمارات لضربهم موظف عام مؤامرة".

أضاف: "ليك حق تعتبرها مؤامرة لأنك شوفت لاعب لطش لاعب بالقلم وأتوقف ماتشين ولاعب ضرب موظف أمن في مول وماتحبسش …..".

جدير بالذكر، أن محكمة أبو ظبي قضت اليوم الثلاثاء، بحبس ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبدالواحد السيد، لمدة شهرا، بتهمة التعدي على منظمي ملعب آل نهيان، خلال مواجهة بيراميدز التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضا:

بعد حبس الثلاثي بالإمارات.. هل يحق للزمالك الاستئناف على الحكم؟

الحكم بحبس ثلاثي الزمالك شهرا في الإمارات

الزمالك مالك وادي دجلة أزمة ثلاثي الزمالك أخبار الزمالك حبس ثلاثي الزمالك ماجد سامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك.. وقرار من جوميز بشأنه

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو