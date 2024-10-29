مالك وادي دجلة يسخر من واصفي حكم حبس ثلاثي الزمالك بـ"المؤامرة": لك حق!

كتب- محمد خيري:

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على حكم حبس ثلاثي الزمالك، في الإمارات، بتهمة التعدي على منظمي مباراة بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للذين يعتقدون أن في حبس ثلاثي الزمالك شهراً في الإمارات لضربهم موظف عام مؤامرة".

أضاف: "ليك حق تعتبرها مؤامرة لأنك شوفت لاعب لطش لاعب بالقلم وأتوقف ماتشين ولاعب ضرب موظف أمن في مول وماتحبسش …..".

جدير بالذكر، أن محكمة أبو ظبي قضت اليوم الثلاثاء، بحبس ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبدالواحد السيد، لمدة شهرا، بتهمة التعدي على منظمي ملعب آل نهيان، خلال مواجهة بيراميدز التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي.

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