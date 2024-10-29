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أول تحرك رسمي للزمالك بعد حبس الثلاثي بالإمارات

11:10 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    آخر تطورات موقف ثلاثي الزمالك في الإمارات
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    تهم ثلاثي الزمالك
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    نص قرار المحكمة في قضية ثلاثي الزمالك
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك 3
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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كتب- محمد خيري:

قرر نادي الزمالك، التحرك بشكل رسمي وقانوني، للاستئناف على حكم حبس ثلاثي الفريق الأول، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد مدير الكرة، لمدة شهر بتهمة التعدي على منظمي مباراة بيراميدز الماضية في السوبر المصري.

ويتواجد رفقة الثلاثي في الإمارات، حسين لبيب رئيس النادي، ومعه حسام المندوه أمين الصندوق، وفريق قانوني كامل.

وأكد مصدر مطلع، أن الفريق القانوني للثلاثي، الموكل من نادي الزمالك، سوف يتقدم باستئناف خلال ساعات على هذا الحكم.

ووفقا لقانون الأحكام، في دولة الإمارات، يتوجب أن يتقدم الطاعن بطعنه بالاستئناف خلال 15 يوماً تبدأ في حالة الحكم الحضوري من تاريخ النطق بالحكم.

وحددت المادة 230 من القانون الجنائي الإماراتي، من له الحق في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الجرائم الجزائية، حيث حصرتها بالمتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحقوق المدنية. وبذلك يحق لثلاثي نادي الزمالك تقديم طعن على الحكم.

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