بعد حبس الثلاثي بالإمارات.. هل يحق للزمالك الاستئناف على الحكم؟

كتب- محمد خيري:

حكمت محكمة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، على ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بالسجن لمدة شهر مع غرامة مالية 200 ألف درهم.

جاء الحكم، على خلفية اتهمامهم بالتعدي على منظمي ملعب آل نهيان، في مواجهة بيراميدز، التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الجاري.

ووفقا لقانون الأحكام، في دولة الإمارات، يتوجب أن يتقدم الطاعن بطعنه بالاستئناف خلال 15 يوماً تبدأ على النحو التالي: في حالة الحكم الحضوري من تاريخ النطق بالحكم، وفي حالة الحكم الغيابي وتقديم اعتراض من قبل المحكوم عليه في الجنح والمخالفات، تبدأ من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. وفي الأحكام المعتبرة حضورية، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في غيبته، أما موعد الاستئناف بالنسبة للنائب العام، فتتم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.

وقد حددت المادة 230 من القانون الجنائي الإماراتي، من له الحق في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الجرائم الجزائية، حيث حصرتها بالمتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحقوق المدنية. وبذلك يحق لثلاثي نادي الزمالك تقديم طعن على الحكم.

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