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الحكم بحبس ثلاثي الزمالك شهرا في الإمارات

10:22 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    آخر تطورات موقف ثلاثي الزمالك في الإمارات
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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    نص قرار المحكمة في قضية ثلاثي الزمالك
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    تهم ثلاثي الزمالك
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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كتب- محمد خيري:

حكمت محكمة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، بحبس ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لمدة شهر مع غرامة مالية 200 ألف درهم.

وخضع الثلاثي صباح اليوم الثلاثاء للمحاكمة في تتهمة التعدي على منظمي المباراة، التي أقيمت على ملعب آل نهيان بمدينة أبو ظبي يوم 20 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يتقدم الفريق القانوني الموكل عن الثلاثي، بالاستئناف على الحكم خلال ساعات.

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