أول تعليق من فينيسيوس بعد فوز رودري بالكرة الذهبية 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كتب النجم البرازيلي بصفوف ريال مدريد فينيسيوس جونيور عبر حسابه بمنصة إكس ما فُسر إنه تعليقًا على خسارته جائزة الكرة الذهبية 2024 لصالح نجم الوسط الإسباني بصفوف مانشستر سيتي رودري.

وجاء ما كتبه اللاعب صاحب الـ 24 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء كالتالي:"سأبذل عشرة أضعاف جهدي إذا لزم الأمر.. هم ليسوا مستعدون".

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، قد أوضحت في وقت سابق، أن سبب مقاطعة نادي ريال مدريد حضور حفل مجلة فرانس فوتبول لجوائز الأفضل عام 2024 بسبب عدم تتويّج لاعبه بالجائزة.

أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024 بحسب صحيفة فرانس فوتبول هم:

1.رودري (مانشستر سيتي)

2.فينيسيوس (ريال مدريد)

3.بيلينجهام (ريال مدريد)

4.كارفاخال (ريال مدريد)

5.هالاند (مانشستر سيتي)

6.مبابي (ريال مدريد)

7.لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

8.لامين يامال (برشلونة)

9.توني كروس (ريال مدريد)

10.هاري كين (بايرن ميونخ)

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