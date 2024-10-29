بطولة إنتركونتيننتال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة الانتركونتننتال.

ويأمل الفريق الأحمر، في استغلال الحالة المعنوية، عقب تحقيق بطولة السوبر المصي، يوم الجمعة الماضية، على حساب الزمالك بركلات الترجيح، وتحقيق الفوز في هذه المباراة والصعود للدور نصف النهائي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في بطولة الانتركونتننتال في الثامنة مساء، عبر قناتي أبو ظبي الرياضية 1، وأون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والعين، مع الفائز من بطل أمريكا الجنوبية (لم يحدد) وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر.

جدير بالذكر أن العين الإماراتي قد تخطى فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من بطولة إنتركونتيننتال.