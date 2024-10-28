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"الأهلي طرفًا بالمباراة".. تأجيل حفل اعتزال نجم المنتخب السعودي خالد مسعد لعام 2025

11:56 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    السعودي خالد مسعد من مباراة السعودية وإنجلترا
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    خالد مسعد من مباراة إنجلترا والسعودية (3)
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    خالد مسعد وسكولز من مباراة السعودية وإنجلترا
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    خالد مسعد من مباراة إنجلترا والسعودية (1)
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    خالد مسعد وبيكهام من مباراة السعودية وإنجلترا
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    مؤتمر اعتزال اللاعب السعودي خالد مسعد (1)
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    مؤتمر اعتزال اللاعب السعودي خالد مسعد (2)
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    خالد مسعد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تأجيل حفل الاعتزال الخاص بنجم المنتخب السعودي السابق الكابتن خالد مسعد إلى وقت سيحدد لاحقاً من عام 2025".

وذكرت الجمعية عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين: "لأسباب تتعلق بعدم تحقيق الأهداف المرجوة من حفل الاعتزال ولرغبة الجمعية في ظهوره بأفضل صورة وبما يليق بتاريخ هذا النجم الكبير" وعليه فإن الجمعية قد بدأت بالقيام بالإجراءات الفعلية لاختيار الوقت المناسب بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والعمل بشكل أوسع لاستثمار الوقت لضمان الإعداد الأمثل لنجاح المهرجان فنياً وتنظيمياً وتسويقياً وزيادة عدد الرعاة الراغبين بالمشاركة في هذا المهرجان".

وأتمت الجمعية بيانها بـ: "كما نتقدم بالشكر للشركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة ونسعى لتعزيز هذه الرغبة باستكمال الشراكات التي ستسهم في التحضير لنجاح حفل الاعتزال، وبما يتواكب مع تاريخ الأنيق خالد مسعد".

والجدير بالذكر أن الأهلي المصري كان سيلاقي نظيره أهلي جدة السعودي، يوم 12 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية.

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