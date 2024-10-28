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مدرب العين الإماراتي كريسبو يكشف الفارق بين مواجهتي الأهلي المصري والهلال السعودي

11:01 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ المدير الفني الأرجنتيني هيرنان كريسبو على الفارق بين المواجهة التي خاضها أمام الهلال السعودي والأخرى التي ستجمعه يوم غد الثلاثاء بنظيره الأهلي.

ويستضيف فريق الأهلي مساء يوم غد نظيره العين على استاد القاهرة ضمن كأس إنتركونتيننتال.

وقال كريسبو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الإثنين: "الجودة مختلفة وليس من المهم أن نقول من الأفضل فسنلعب ضد بطل أفريقيا على ملعبه ويجب أن نحترم ذلك وهي ليست مباريات ذهاب وعودة ولكننا نؤمن بأنفسنا ونعرف أن المنافس خطير جيدًا ويلعب بمستوى عالي ولكننا نعرف مدى قوتنا".

وتابع مدرب العين:" سنخوض اللقاء بصورة هجومية ولكن بحرص فعلينا أن ندافع عن اسمنا واسم البلد الذي نُمثله وسنقاتل ونريد أن تكون البلد فخورة بنا".

وأتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته بقوله:" فخورون بالتواجد في القاهرة لأول مرة بالنسبة لي على الأقل، الأجواء رائعة وأنا سعيد بخوض هذا النوع من المباريات، وهي مباراة هامة جدًا ومواجهة أيقونية، نحن جاهزون وسنبذل قصاري جهدنا لنخرج بنتيجة جيدة".

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كريسبو الأهلي والعين موعد مباراة الأهلي والعين كأس إنتركونتيننتال 2024
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