سفيان رحيمي يرد.. هل مفاوضات الأهلي السابقة ستؤثر على الأداء مع العين؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ المحترف المغربي بصفوف العين الإماراتي، سفيان رحيمي، على تأثر مفاوضات الأهلي السابقة لضمه على المستوى الذي سيظهر به حين يلتقيان.

ويحل فريق العين عند الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء ضيفًا على نظيره الأهلي على ستاد القاهرة بدور ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقال رحيمي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الإثنين:"هناك وكيل لاعبين هو المسئول عن أمور المفاوضات، وأنا كل تركيزي على مباراة الغد وأركز مع العين فقط".

وأضاف لاعب العين: "المباراة أمام الأهلي ستكون كبيرة وأهم شيء الفوز وليس تسجيلي للأهداف، ونحن فخورون بأننا سنلتقي الأهلي وجئنا هنا لتقديم مباراة كبيرة ونسعى لنكون على قدر المسؤولية للتأهل إلى المرحلة المقبلة".

وعما إذا كان اللعب على ستاد القاهرة يُمثل ضغطًا جماهيريًا عليهم، ردّ صاحب الـ28 عاماً:"اللعب أمام الحضور الجماهيري على ستاد القاهرة الدولي سينعكس على المباراة ويجعلها أفضل، هناك ثقة كبيرة بين اللاعبين، ونحن معتادون على اللعب تحت الضغط الجماهيري، ونلعب دائمًا على ملعبنا في العين أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير".

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