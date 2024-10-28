بعد مقاطعة الريال لـ "الكرة الذهبية".. ماذا قدّم فينيسيوس في عام 2024؟

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية مقاطعة فريق ريال مدريد حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تُنظمه صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية للأفضل خلال عام 2024.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت عبر تقرير لها اليوم الإثنين إلى أن مسؤولي ريال مدريد قرروا ذلك بعدما علموا بعدم فوز نجمهم البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة.

وفاز صاحب الـ 24 عاماً مع ريال مدريد في موسم 23/24 بدوري أبطال أوروبا، السوبر الإسباني بجانب السوبر الأوروبي.

وخاض الجناح الأيسر الدولي خلال موسم 24/25 الجاري 15 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 خلال 1267 دقيقة لعب.

وكان اللاعب البرازيلي قد خاض خلال الموسم الماضي 39 مباراة بمختلف المنافسات سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 11 خلال 3084 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

من 30 حتى 21.. آخر 10 لاعبين في ترتيب جائزة الكرة الذهبية

يتقدمهم سفيان رحيمي.. 15 صورة ترصد وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي