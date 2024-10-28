خالد الغندور عن الاتهامات الموجهة لشيكابالا:"أنضف من أمثالكم"

كتبت - نهى خورشيد

وجه خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسائل نارية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاتهامات التي وجّهت إلى محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الفارس الأبيض.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" :"كفاية كذب وتزوير وتصريحات فيك واكونتات فيك سا شوية افاقين شيكابالا انظف من امثالكم".

وكان شيكابالا تلقي انتقادات حادة من قبل جماهير القلعة البيضاء بعد تسديده ركلة الجزاء في مباراة الأهلي بالسوبر المصري.

واعتبرت الجماهير أن شيكابالا كان يسعى للبحث عن الأضواء بدلاً من التركيز تسديد ركلة الجزاء بشكل صحيح.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 1 نوفمبر على استاد السلام وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.