مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

كولر: مواجهة العين تتطلب توازن الأهلي بعد تألقه أمام الزمالك في السوبر المصري

07:25 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

السويسري مارسيل كولر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الأحمر المرتقبة أمام العين في كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الكروي بالقلعة الحمراء نظيره الإماراتي على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وقال كولر في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم:"مباراة الغد أمام العين الإماراتي تحمل لنا دافعًا كبيرًا، وخاصة وأن آخر مباراة رسمية لنا كانت أمام الزمالك في كأس السوبر المصري وقدمنا أداءً جيدًا، مما زاد من ثقتنا بقدرتنا على تحقيق الفوز".

وأضاف: "تابعنا العديد من المباريات للفريق الإماراتي فهو يعتمد بشكل كبير على الكرة الهجومية؛ اللعب على أرضنا يمنحنا ميزة يجب أن نستغلها لفرض أسلوب لعبنا".

وتابع:"العين فريق قوي، يملك قوة هجومية واضحة، هدفنا واضح وهو اللعب بشكل متوازن، وألا نترك فرصة لهم للتسجيل في شباكنا".

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مواجهة العين تتطلب توازن الأهلي مباراة الأهلي والعين الإماراتي موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بركلات الترجيح.. ناشئو الزمالك يفوزون على الأهلي ويتصدرون بطولة الجمهورية

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو