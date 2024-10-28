كولر: مواجهة العين تتطلب توازن الأهلي بعد تألقه أمام الزمالك في السوبر المصري

كتبت - نهى خورشيد

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الأحمر المرتقبة أمام العين في كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الكروي بالقلعة الحمراء نظيره الإماراتي على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وقال كولر في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم:"مباراة الغد أمام العين الإماراتي تحمل لنا دافعًا كبيرًا، وخاصة وأن آخر مباراة رسمية لنا كانت أمام الزمالك في كأس السوبر المصري وقدمنا أداءً جيدًا، مما زاد من ثقتنا بقدرتنا على تحقيق الفوز".

وأضاف: "تابعنا العديد من المباريات للفريق الإماراتي فهو يعتمد بشكل كبير على الكرة الهجومية؛ اللعب على أرضنا يمنحنا ميزة يجب أن نستغلها لفرض أسلوب لعبنا".

وتابع:"العين فريق قوي، يملك قوة هجومية واضحة، هدفنا واضح وهو اللعب بشكل متوازن، وألا نترك فرصة لهم للتسجيل في شباكنا".