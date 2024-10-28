مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"متأثرا بالسوبر".. شيكابالا يغيب عن مران الزمالك

02:33 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا مع كأس مصر 2012-2013_8
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا مع كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024_7
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا مع درع الدوري المصري 2021-2022_5
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا من مباراة الأهلي والزمالك نهائي القرن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

غاب محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مران الفريق الأبيض اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، عقب خسارة بطولة السوبر المصري، أمام الأهلي يوم الجمعة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن "شيكابالا" في حالة نفسية سيئة، وحصل على إذن من الجهاز الفني للغياب عن مران اليوم.

وأضاف المصدر، أن شيكابالا يشعر أنه من تسبب في خسارة الفريق لبطولة السوبر، وهو ما جعله حزين بشدة.

وأتم المصدر، أن جوميز يحاول خروج اللاعب من حالته السيئة والعودة إلى مران الغد، بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

“ينتظر حكم يوم الخميس".. الغندور يكشف أزمة جديد تضرب الزمالك

"بعد رفضه الرحيل".. الزمالك يصدم سامسون بهذا القرار

شيكابالا الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك محمود شيكابالا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أنا بقولك واقع".. شوبير يكشف حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو