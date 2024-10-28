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رجب بكار يعلن اعتزال كرة القدم

12:33 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

رجب بكار لاعب بيراميدز السابق

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كتب - محمد القرش:

أعلن لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر السابق، رجب بكار، اعتزال كرة القدم نهائيا في سن الـ33.

وكتب بكار عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "بعد المشاركة فيما يقرب من 300 مباراة في الدورى والكأس وأفريقيا".

وأضاف: "وتمثيل العديد من الأندية منها مغاغه، الألومنيوم، إنبي، الداخلية، سموحة، بيراميدز، سيراميكا، طلائع الجيش، ومنتخب مصر مع كابتن حسام البدرى".

واختتم: "وبعد الغياب عن الملاعب طوال الفترة الماضية أعلن اليوم اعتزالي كرة القدم بشكل نهائي".

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رجب بكار اعتزال رجب بكار بيراميدز سيراميكا
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