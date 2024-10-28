"القتال واستمرار روح الانتصار".. تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في بداية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للفريق على مطالبة اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشدد على غلق صفحة بطولة السوبر المحلي.

وأكد جوميز أن روح الانتصار يجب أن تكون موجودة في مباريات الفريق المقبلة من أجل الفوز في كافة المباريات التي سيخوضها الفريق في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على أن اللاعبين مطالبين بالقتال في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة وأن مباريات الدوري تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط في ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة.

واختتم جوميز حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة والمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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