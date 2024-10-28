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"بعد العطل المفاجئ".. تفاصيل تأخر بعثة العين الإماراتي قبل الوصول لمصر

10:45 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

العين الإماراتي يكتسح على أوكلاند سيتي بسداسية

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كتب- محمد خيري:

وصلت بعثة فريق العين الإماراتي، إلى مصر استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة في بطولة إنتركونتيننتال.

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في الثامنة مساء غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وتأخر وصول بعثة فريق العين الإماراتي، حيث كان من المقرر أن تصل مساء أمس ولكن تعطلت الطائرة، واستقل الفريق طائرة أخرى، ووصل في السادسة صباح اليوم.

ومن المقرر أن يخوض فريق العين، مرانه الرئيسي على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم، وقبله يتحدث المدير الفني عن المباراة في مؤتمرا صحفيا.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والعين، مع الفائز من بطل أمريكا الجنوبية، وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر، المقبل.

العين الإماراتي العين الأهلي أخبار الأهلي
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