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بعد خسارة السوبر.. الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

07:12 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

تدريبات نادي الزمالك (3)

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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، عقب خسارة لقب السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة البنك الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من التدريبات منذ الانتهاء من مباراة السوبر المصري، أمام الأهلي، التي خسرها يوم الخميس الماضي.

وسوف يشارك في المران جميع اللاعبين، من أجل تجهيزهم لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة الأولى للدوري الممتاز.

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