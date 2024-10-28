عبد الله حافظ يوضح "لمصراوي" الفرق بين الدوري البولندي والمصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

أوضح لاعب فريق مودرن سبورت، عبد الله حافظ، الفرق بين الدوري البولندي والمصري بعد عودته من رحلة احتراف بلغت الخمس أعوام.

وقال عبد الله "لمصراوي": "سعيد جدا اني موجود مع مودرن سبورت نادي كبير وعنده طموحات كبيرة، ومتعودين يخلصوا كل موسم في مركز متقدم".

وأضاف: "الدوري البولندي قوي وبيعتمد على التكنيك والقوة البدنية، وفي الدوري المصري هناك صعوبة في المنافسات".

واختتم لاعب مودرن سبورت: "إن شاء الله نعمل حاجة كويسة في الموسم الجديد، وهنعمل موسم يفاجأ الجميع".

الجدير بالذكر أن نادي موردن تعاقد مع عبد الله حافظ في بداية الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أركا جدينيا البولندي، في صفقة انتقال حر.

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