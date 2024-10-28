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"بعد رفضه الرحيل".. الزمالك يصدم سامسون بهذا القرار

09:18 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سامسون
  • عرض 8 صورة
    سامسون
  • عرض 8 صورة
    سامسون
  • عرض 8 صورة
    البنيني سامسون لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
  • عرض 8 صورة
    سامسون
  • عرض 8 صورة
    سامسون - الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يسود اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، لتجميد البنيني سامسون في الفترة المقبلة، في ظل خروجه من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وفشلت كل محاولات نادي الزمالك، للتخلص من المهاجم البنيني، خلال فترة الانتقالات الماضية، بعدما رفض سامسون الرحيل دون الحصول على المتبقي من عقده كاملا.

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني قرر تجميد اللاعب في الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد عليه، في ظل عدم الاستعانة به في بطولتي السوبر الأفريقي والمصري الماضيتين.

وأتم المصدر، أن جوميز مستاء للغاية من مستوى سامسون، وأكد أنه لا يستحق الحصول على فرصة في ظل مستواه المتواضع، وهناك لاعبين أخرين يستحقون الفرصة.

الزمالك سامسون أخبار الزمالك نادي الزمالك
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