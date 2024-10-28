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"صورة الموسم".. شرطي يُساعد مشجع خلال الصلاة يُشعل مواقع التواصل بالجزائر

02:00 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    جانب من مشجعي اتحاد العاصمة الجزائري خلال المباراة ضد الوداد البيضاوي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، في 29 أيلول/سبتمبر 2017.
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    اتحاد العاصمة يتوج بالدوري الجزائري
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    الدوري الجزائري للمحترفين
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    وليد درارجة هداف الدوري الجزائري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي

خطفت صورة لشرطي من القوة المُكلفة بتأمين مباراة اتحاد البليدي المستقبل وضيفه جيل عين الدلفي بالدوري الجزائري مع مُشجع وهو يُصلي الأنظار.

الصورة التي سُميت بـ"صورة الموسم" في الجزائر ظهر بها رجل الأمن وهو يقي بذراع البلاستيكي المشجع الذي ذهب لأداء الصلاة على هامش حضوره المباراة وهي ليست بالدوري الممتاز هناك.

وشهدت الجزائر خلال السنوات الماضي عدة وقائع لاشتباكات بين الجماهير ورجال الأمن.

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صورة الموسم صورة الموسم بالجزائر الدوري الجزائري
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