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الأهلي يعلق على لقطة شيكابالا بعد مباراة كأس السوبر المصري

11:55 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    محمد رمضان ومارسيل كولر
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    مارسيل كولر ومحمد رمضان
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    كولر ومحمد رمضان
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كتب - محمد القرش:

علق المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، على لقطة شيكابالا عقب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال رمضان في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "لقطة شيكابالا بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك؟ عندما ذهبت لمكان الأزمة لم أهتم بالدخول في التفاصيل".

وأضاف: "ولم أتدخل في الأمر أُغلق على أرض الملعب بعد تدخل بعض لاعبي الأهلي والزمالك".

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب كأس السوبر المحلي عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6.

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الأهلي الزمالك محمد رمضان شيكابالا كأس السوبر المصري
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