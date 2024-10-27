الأهلي يعلق على لقطة شيكابالا بعد مباراة كأس السوبر المصري
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كتب - محمد القرش:
علق المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، على لقطة شيكابالا عقب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.
وقال رمضان في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "لقطة شيكابالا بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك؟ عندما ذهبت لمكان الأزمة لم أهتم بالدخول في التفاصيل".
وأضاف: "ولم أتدخل في الأمر أُغلق على أرض الملعب بعد تدخل بعض لاعبي الأهلي والزمالك".
الجدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب كأس السوبر المحلي عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6.
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