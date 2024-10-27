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هيثم عرابي يكشف "لمصراوي" حلم مودرن سبورت وظُلم الاتحاد الإفريقي

11:32 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت (2)
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    تدريبات مودرن سبورت
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    تدريبات مودرن سبورت
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كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف

كشف نائب رئيس مودرن سبورت، هيثم عرابي، طموحات وأحلام نادي مودرن سبورت خلال الفترة المقبلة، وظُلم الاتحاد الإفريقي.

وقال عرابي لـ "مصراوي": "أول يوم دخلنا فيه النادي دكتور وليد كان واضح معانا، دايما عايزين نبقى في التوب 4 وعندنا طموح كبيرة جدا".

وأضاف: "اللاعيبة اللي جت جديدة بدأت تخش وتنسجم واحدة واحدة، وداخلين بنفس دوافع الموسم اللي فات ومتفائلين".

وتابع: "احنا عندنا حلم وجايين ننفذوا وعندنا الإمكانيات اللي تساعدنا على ده، تعاقدنا مع 16 صفقة كلهم عندهم دوافع".

وأوضح: "جدول المسابقات مش مدينا مساحة أننا نريح، كلمنا اللاعيبة وأكدنا أننا لازم نجمع نقاط في الدور الأول عشان اللي هيحصل في الدور التاني، عشان كدا الكل هنا متحمل المسؤولية".

وزاد: "إنبي فريق محترم جدا ومفيش ماتش سهل، بتلاعب الأهلي زي الزمالك زي سيراميكا، الفرقة الكبيرة لازم تثبت نفسها في كل مباراة، عايز تزاحم الكبار فلازم كل ماتش يبقى عندك دوافع".

وأكد: "كُنا عايزين نبقى زي باقي العالم ويبقى عند اللاعيبة وقت تريح، واتمنى الموسم ده يبقى مختلف عن اللي فات".

واختتم نائب رئيس مودرن سبورت: "اتظلمنا بسبب الكاف السنادي وبعدنا عن المربع الذهبي بفارق نقطة، وتضغطنا بسبب المباريات لكن (فير جيم) على الجميع".

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موردن سبورت الاتحاد الإفريقي هيثم عرابي الدوري المصري
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